Tra campioni ci si intende... Ha fatto il pieno di like la foto condivisa su Instagram dallae daiche ritrae l'ex capitano bianconero Giorgioinsieme al famoso cestista Austin Tyler, che milita proprio nella squadra californiana. Un incontro tra "giganti", in cui non è mancato lo scambio delle maglie tra i due atleti: allo statunitense, ovviamente, è andata quella bianconera, con il numero 15. Guarda il post qui sotto.