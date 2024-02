Joan Laporta svela la nuova Superlega. In un'intervista concessa a RAC1, il presidente del Barcellona è tornato a parlare facendo i nomi delle squadre che parteciperebbero: quattro sono italiane, ma non c'è la Juve. Queste le sue dichiarazioni: "La Superlega potrebbe esistere già dalla prossima stagione, o dalla stagione 2025/26. Che vengano o meno gli inglesi, non me ne importa. A un club si fa una proposta in cui solo partecipando, gli dici che guadagnerà 100 milioni, che non si guadagnano nemmeno vincendo la Champions. Quali club potrebbero accettare già ora? Barcellona, Madrid, Inter, Milan, Napoli, Roma, Marsiglia, tre olandesi, Bruges e Anderlecht. Sono 16 o 18 squadre… Sarebbe meglio con 16. E altri club potrebbero unirsi dopo".