(tallonata dal Milan a 52), con i nerazzurri che hanno ancora una partita da recuperare, con l'Atalanta. Dopo la 24esima giornata di, con una fuga nerazzurra che, al momento, ha tutta l'aria di essere difficilmente colmabile da parte della concorrenza, nella corsa per lo scudetto.(con l'Empoli) e due sconfitte (con Inter e Udinese), mentre, vincendo con Fiorentina, Juventus e Roma., sul suo futuro in panchinaa disposizione del tecnico bianconero. Fra i tifosi della Juventus,per il gap in classifica con l'Inter, mentre d'altro cantoa disposizione di Inzaghi e Allegri, più che il valore (e il lavoro) dei due tecnici. Un esempio, in questo senso, sonofatte da Allegri e Inzaghi nell'ultima partita. Contro l'Udinese, Allegri ha fatto alzare dalla panchina: Yildiz, Iling-Junior, Nicolussi-Caviglia e Cerri. Contro la Roma, Inzaghi ha inserito: Dumfries, de Vrij, Arnautovic, Carlos Augusto e Sanchez.Vi ricordiamo, scorrendo, le rose delle due squadre, reparto per reparto e voi chiediamo di esprimervi nel nostro sondaggio: