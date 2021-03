Un mese decisivo per il futuro di Ronaldo. Se davvero Cr7 vorrà andare via, il club del presidente Andrea Agnelli non creerebbe problemi, ma l'ipotesi di un addio un anno prima della naturale scadenza rimane, vista la delusione dell'eliminazione in Champions League contro il Porto.



Come scrive calciomercato.com, il desiderio è quello di tornare al Real Madrid, l'apertura mediatica di Zinedine Zidane è precisa una manifestazione d'intenti. "Jorge Mendes ci sta lavorando segretamente da mesi, ne ha già parlato con Florentino Perez e i suoi collaboratori. D'altronde sono molti i segnali da tenere in considerazione, unendo i puntini si arriva una possibilità concreta, quella del ritorno in blanco. Ma ci sono alcuni ostacoli che vanno superati: fonti spagnole raccontano che Cr7 per tornare al Madrid dovrebbe ridursi l'ingaggio da 30 milioni a 24/25". Poi ci sono i costi del cartellino, non inferiori a 30 milioni di euro. Il Real continua a parlare con Jorge Mendes e studia la fattibilità dell'operazione, il Psg valuta ma in questo momento sarebbe intenzionato a fare un investimento importante su un campione decisamente più giovane come Erling Haaland.