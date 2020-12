Potrebbe presto scaldarsi l'asse di mercato tra Juventus e Genoa. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, la società bianconera sta ancora lavorando ai dettagli dell'assalto all'esterno statunitense, Reynolds. Uno dei particolari da limare è legato alla società con la quale operare in sinergia per mandare il calciatore in prestito. In questo momento, infatti, il club bianconero non può tesserare extracomunitari. L'ipotesi Cagliari sembra essere sfumata mentre prendono piede le ipotesi Parma e, soprattutto, Genoa. In più, con la società di Preziosi, la Juve potrebbe chiudere lo scambio Portanova-Rovella.