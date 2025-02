È fatta:. La giornata di oggi è stata decisiva per chiudere la trattativa tra Juve e Newcastle, ma alla fine la fumata bianca è arrivata. Tramontata la pista i bianconeri si sono orientati subito verso il centrale dei Magpies , e hanno da poco chiuso definitivamente.Il difensore arriverà alla Juventus in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 15 milioni di sterline, dunque quasicompresi bonus e clausola di rivendita. Le visite mediche verranno fissate a breve, e poi Kelly atterrerà in Italia, pronto a vestire la maglia della Juventus.