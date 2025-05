Juventus, è emergenza totale: Kelly e Cambiaso possono recuperare?

La settimana dialla Continassa è destinata a cominciare con un rebus di non semplice risoluzione: per la partita del prossimo fine settimana contro l'Udinese, infatti, lasi ritrova in totale emergenza pressoché in tutti i reparti, tra squalifiche e infortuni che riducono la rosa dei giocatori disponibili ai minimi termini. Il tecnico croato ritroverà Kenan Yildiz, che ha scontato i suoi due turni di stop, ma non potrà contare sue Khephren Thuram, ammoniti sabato da diffidati, che si aggiungono ai lungodegenti Gleison Bremer, Juan Cabal e Arek Milik.

Kelly e Cambiaso recuperano per Juventus-Udinese?

Come scrive La Gazzetta dello Sport, dopo aver rilanciato almeno part time Dusan Vlahovic e Federico Gatti, considerata la situazione Tudor è fiducioso nel rientro anche di, almeno per la panchina, inoltre per domenica si tenterà il recupero lampo - tutt'altro che semplice - di. Per entrambi sarà decisivo il provino dei prossimi giorni: nessuna intenzione di correre rischi, ovviamente, ma non è da escludere che si possa chiedere loro di stringere i denti per garantire un'opzione in più all'allenatore almeno a gara in corso.