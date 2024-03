Juventus, il mercato in uscita: chi può partire

Juventus, attenzione ai prestiti

Tommaso Barbieri, i numeri

Partite: 22

Minuti: 1.353’

Gol: 2

Assist: 1

Juventus, il mercato degli esterni: i nomi nella lista di Giuntoli e Manna

La matematica non c’è ma, seppur nelle difficoltà, laviaggia placidamente verso un posto nella prossima. Bando alla superstizione, per non tagliare il traguardo servirebbe un ammutinamento di massa di cui, al momento, non si vede traccia. Prova ne è la prestazione contro il, nonostante la sconfitta e gli zero punti portati a Torino.La Juventus, quindi, tornerà a giocare su più fronti. Serve aumentare la qualità della rosa ma, soprattutto, serve aumentarla dal punto di vista numerico. Tra i reparti che avranno bisogno di nuova linfa c’è, certamente, quello degli esterni. Quinti o terzini, a seconda di come li si voglia definire e, soprattutto, a seconda di quello che sarà il modulo della prossima stagione.Prima delle entrate, un punto su chi lascerà e o potrebbe lasciare la Continassa. In cima a questa lista c’è Alex Sandro : nessun rinnovo, nessuna clausola; il brasiliano è agli ultimi mesi della sua esperienza in bianconero. Sorte simile potrebbe toccare a Filip: il suo posto è tutt’altro che assicurato e si aspetta la giusta offerta per cederlo e incassare. Da non sottovalutare, poi, la posizione di Timothy: è arrivato da poco, potrebbe avere nuove chance, ma fin qui non ha convinto appieno. Dalla Premier League c’è già chi ha mostrato interesse e, anche in questo caso, basterebbe un’offerta soddisfacente a sbloccare ogni trattativa.Sempre sul discorso esterni, attenzione ai prestiti. Soprattutto, attenzione al classe 2002 Tommaso che, in prestito al Pisa, sta mostrando segnali di crescita importanti. Tornerà a Torino, sarà rivalutato alla Continassa, la permanenza è un’ipotesi tutt’altro che campata in aria, soprattutto nell’ottica – come dicevamo prima -, di un rinfoltimento della rosa.Nell’opera di restauro delle fasce, servono anche pedine nuove. Per questo, si infoltisce di esterni la lista dei desideri della squadra mercato capitanata da Giuntoli e Manna. Esperienza e freschezza, qualità e gamba: i profili sono diversi e con diverse caratteristiche: si va dadel Bayern Monaco a Lucasdel Real Madrid. In Italia, invece, attenzione al classe 2004 Patrickdel Lecce e a Samueledel Monza, figlio del grande ex Alessandro.