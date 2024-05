Le parole di Michele, ds del, a Tv Play:DI GREGORIO - "È l’emblema del nostro lavoro, in questi due anni è cresciuto tantissimo. E’ un ragazzo serio, affidabile ed è normale che le sue prestazioni attirano diversi club. Ci sono diverse squadre interessate al suo acquisto. La Juventus su di lui? Abbiamo rapporti importanti con i top club”.COLPANI - "I suoi numeri non mentono, la sua è una stagione importante. Ha una qualità nelle giocate incredibile e quest’anno ha trovato una facilità importante nel fare gol e assist. Capisce il calcio e le sue qualità sono messe in risalto dalle idee delle squadre. Ha un contratto lunghissimo con noi, sicuramente ci fa piacere che i nostri calciatori siano seguiti da squadre importanti. Serve un’offerta convincente per farlo partire? Non parlerei di offerta convincente, andrà tutto valutato in fase di mercato”.PALLADINO - "A fine stagione capiremo il da farsi. Io e Galliani parleremo con il mister per discutere del suo futuro. Noi siamo felici del suo lavoro, sta dimostrando con i risultati il suo valore”.