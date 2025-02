Juventus, corsa Champions: è cambiata la prospettiva, il confronto dei calendari

2025 Getty Images

Quarantanove punti dopo ventisei giornate. Media poco inferiore ai due punti a partita. Più pareggi (13), che vittorie (12) anche se una sola sconfitta. Numeri e andamento che rispecchiano la posizione in cui si trova la, ovvero quarta, in piena corsa per un posto alla prossima Champions League ma tutt'altro che certa di riuscirci, ancora. Le quattro vittorie consecutive però hanno cambiato la prospettiva dei bianconeri ( scudetto possibile? ) che adesso hanno il destino nelle proprie mani a differenza di poche settimane fa.Più due sulla Lazio, quinta in classifica, che ha rallentato a Venezia. Più sette sulla Fiorentina, che si è completamente fermata ed è reduce da tre sconfitte consecutive.(sconfitto a Torino), che potrà accorciare tra pochi giorni nel recupero contro il Bologna (stessi punti in classifica), ma che in ogni caso rimarrà abbastanza distante dalla Juventus. In poco tempo si è ribaltato il panorama per Thiago Motta ma pensare che adesso il più sia stato fatto per l'obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions sarebbe un errore imperdonabile. La classifica e il calendario non possono lasciare ancora troppo tranquilli la Juventus.

Corsa Champions, il calendario della Lazio

Milan-Lazio (27esima giornata)

Bologna-Lazio (29esima giornata)

Atalanta-Lazio (31esima giornata)

Lazio-Roma (32esima giornata)

Lazio-Juventus (36esima giornata)

Inter-Lazio (37esima giornata)



Il calendario della Fiorentina

Napoli-Fiorentina (28esima giornata)

Fiorentina-Juventus (29esima giornata)

Fiorentina-Atalanta (30esima giornata)

Milan-Fiorentina (31esima giornata)

Roma-Fiorentina (35esima giornata)

Fiorentina-Bologna (36esima giornata)



Il calendario del Milan

Bologna-Milan (recupero)

Milan-Lazio (27esima giornata)

Napoli-Milan (30esima giornata)

Milan-Fiorentina (31esima giornata)

Milan-Atalanta (33esima giornata)

Milan-Bologna (36esima giornata)

Roma-Milan (37esima giornata)

I bianconeri infatti, se è vero che hanno già giocato alcuni big match come con Inter, Napoli e Milan, avranno sulla propria strada ancora molti ostacoli e scontri diretti, da disputare in trasfertIn più, ci sarà la trasferta contro la Roma e la gara casalinga con l'Atalanta (28esima giornata). Tanti scontri diretti che possono cambiare di nuovo tutto.Guardando chi è più vicino alla squadra di Thiago Motta, ovvero la Lazio, i biancocelesti come la Juventus avranno da affrontare molti big match, anzi, qualcuno in più, a partire da quello del prossimo turno con il Milan.Momento difficile per la Fiorentina, che ha perso molto terreno in queste ultime giornate di Serie A. E la squadra viola avrà anche gli impegni europei, come la Lazio. Palladino è ora lontano sette punti dal quarto posto anche se potrà recuperare nello scontro diretto in casa contro la Juve. Ecco gli ostacoli maggiori per la Fiorentina nel calendario.Il quarto posto per il Milan, esattamente come per la Juve, è un obiettivo da non poter fallire anche se la sconfitta contro il Torino rende la situazione dei rossoneri complicata. Conceicao cercherà di accorciare nel recupero con il Bologna anche se ha già affrontato e perso lo scontro diretto con la Juve (a pari punti sarebbero davanti i bianconeri).