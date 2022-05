Tocca a Kalidou Koulibaly decidere il suo futuro. Aurelio De Laurentiis l'ha fatto capire chiaramente: sta a lui decidere se accettare la sua offerta di rinnovo o (di fatto) mettersi sul mercato. Quindi il presidente ha scoperto le carte per il difensore senegalese, su cui sono in pressing sia il Barcellona che la Juventus. Ad oggi ADL non scende sotto i 40 milioni e non accetta giocatori in cambio. Addirittura l’ipotesi estrema è che KK tenga tutti in apnea sino a fine agosto. E potrebbe anche decidere di andare a scadenza nel 2023. Lo scrive la Gazzetta.