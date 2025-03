Juventus e aumento di capitale, il prof. Bava: 'Cosa cambia per il mercato estivo'

L’ipotesi di un aumento di capitale rappresenta una soluzione strategica per lain vista della prossima sessione di mercato. Secondo il professor Fabrizio, intervenuto sui suoi social, questa opzione permetterebbe al club di operare con maggiore tranquillità: “L’aumento di capitale consente di andare a giugno sul mercato senza pressioni, non saremo costretti a vendere”, ha dichiarato.Uno dei nomi più chiacchierati in ottica cessione è Andrea Cambiaso, protagonista di una stagione in crescita. La Juventus potrà valutare eventuali offerte senza essere obbligata a privarsi del giocatore per ragioni finanziarie: “Potranno valutare offerte adeguate”, ha aggiunto Bava, lasciando intendere che il club agirà con criterio, senza svendere i propri talenti.

Un altro fattore determinante per la stabilità economica del club sarà la qualificazione alla prossima Champions League. Per la Juventus, centrare l’accesso alla massima competizione europea è fondamentale: “La qualificazione Champions è un obiettivo da centrare”, ha sottolineato Bava. I ricavi garantiti dal torneo, infatti, permetterebbero di rafforzare il bilancio e di pianificare con maggiore serenità il futuro.Con questi elementi, la Juventus si prepara a un’estate cruciale, cercando il giusto equilibrio tra mercato e sostenibilità economica.