Juventus e Atalanta, quei numeri raccontano tutta la differenza tra le due squadre

2025 Getty Images

si distinguono in Serie A per la loro capacità di costruire azioni prolungate e manovrate, finalizzate con un tiro o un tocco in area. I bianconeri guidano questa speciale classifica con 108 sequenze su azione da almeno dieci passaggi, mentre i nerazzurri seguono a quota 94. Questi dati evidenziano come entrambe le squadre facciano del possesso palla e della costruzione ragionata un elemento chiave del loro gioco.Tuttavia, la differenza più significativa sta nell’efficacia offensiva. Nonostante la Juventus abbia costruito più azioni di questo tipo, è l’Atalanta a raccogliere i frutti migliori: la squadra di Gasperini ha segnato sette gol da queste situazioni, mentre i bianconeri solo tre. Questo suggerisce una maggiore capacità della Dea di trasformare il possesso in occasioni da rete concrete, sfruttando meglio gli sviluppi dell’azione prolungata.

Un fattore chiave potrebbe essere la diversa interpretazione del gioco offensivo. L’Atalanta, con il suo stile aggressivo e orientato alla verticalizzazione dopo il fraseggio, riesce a portare più uomini in area con movimenti coordinati. La Juventus, invece, pur costruendo molto, fatica a essere altrettanto incisiva nella finalizzazione. Questo dato potrebbe rivelarsi decisivo nel big match, dove la precisione sotto porta farà la differenza.