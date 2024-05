Come annunciato da Sky Sport, alle 17.00 di oggisono attese al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio, per il consueto incontro previsto alla vigilia della finale di. Insieme alle due squadre ci sarà anche una delegazione della Figc e il CT della Nazionale azzurra Luciano. Al termine di questo appuntamento bianconeri e nerazzurri si sposteranno allo Stadio Olimpico, dove sono in programma le conferenze stampa: Gian Piero Gasperini parlerà con giornalisti ed emittenti alle 18.30, insieme allo squalificato Gianluca Scamacca, mentre Massimiliano Allegri alle 19.00 con capitan Danilo.