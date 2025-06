Juventus, è ancora possibile arrivare a Osimhen? Il punto

Getty Images

Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco sul mercato. Se il Galatasaray sembrava la destinazione più chiacchierata nelle ultime settimane, non sono da escludere altri scenari, compresi quelli che riporterebbero il centravanti nigeriano a restare in Serie A.Dopo aver vinto lo scudetto col Napoli nella stagione 2022/23, Osimhen è stato al centro di numerose voci di mercato. La Juventus, in particolare, lo aveva individuato come possibile erede di Dusan Vlahovic, soprattutto nei mesi in cui Cristiano Giuntoli — l’uomo che lo portò a Napoli — era pienamente operativo a Torino. Tuttavia, con il cambio di dirigenza, quella pista si è raffreddata.

Anche il Milan ha osservato con attenzione la situazione, ma un’eventuale mossa concreta dipenderebbe dalla cessione di Rafael Leao, operazione che al momento appare complessa, soprattutto dopo il rallentamento del Bayern Monaco.La vera priorità di Osimhen, però, sembra essere un’altra: la Premier League. Il campionato inglese è da sempre nei suoi sogni e rappresenta l’unico contesto in grado di sostenere il suo alto ingaggio e offrirgli una vetrina di massimo livello. Arsenal, Chelsea e soprattutto Manchester United restano alla finestra, pronti a muoversi nel possibile domino degli attaccanti d’Europa.