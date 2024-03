Laha conosciuto una serie di sfortune nelle ultime tre partite di Serie A, colpendo i legni avversari per ben tre volte, di cui due occasioni contro il Genoa e una contro il Napoli. Questo dato assume particolare rilevanza se confrontato con le 23 partite precedenti di campionato, durante le quali la squadra non aveva mai registrato un tale numero di colpi sul legno. L'episodio sottolinea la sfortuna e l'importanza della precisione nell'attacco, evidenziando la necessità di trasformare queste occasioni in gol per mantenere le ambizioni di successo della squadra.