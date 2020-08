1









Come anticipato da Ilbianconero.com, la volontà di Paulo Dybala è quella di restare alla Juventus. La volontà del calciatore è confermata su La Gazzetta dello Sport che scrive: "Dybala sta tanto bene a Torino da aver da poco comprato una villa sulla precollina da 2,8 milioni. Tradotto: vorrebbe mettere radici in bianconero. Nell’attesa di compratori, la Juve è pronta a esplorare altre opportunità in uscita" anche perché l'argentino può partire ma solo a fronte di un'offerta da almeno 100 milioni di euro.