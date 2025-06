Perchè si parla di un ritorno di Dybala alla Juventus?

Getty Images

Negli ultimi giorni, il nome di Pauloè tornato con forza ad animare le discussioni tra i tifosi juventini e gli appassionati di calcio italiani. Dopo una stagione con alti e bassi alla Roma, dove la Joya ha mostrato a tratti il suo talento ma è stato anche frenato da infortuni, in molti si chiedono se ci sia la possibilità concreta di un suo ritorno a Torino, dove ha vissuto alcuni dei momenti più intensi della sua carriera.L'attaccante argentino ha ancora un legame forte con l’ambiente bianconero e con gran parte della tifoseria, che non ha mai nascosto il suo affetto per lui. L’idea di un suo ritorno rappresenterebbe non solo un’operazione nostalgica, ma anche un potenziale colpo tecnico per la nuova Juventus targata Tudor , alla ricerca di fantasia e qualità sulla trequarti.

Dybala torna alla Juve?

Le voci sul ritorno diallasi sono moltiplicate, soprattutto sui social, dove molti tifosi hanno iniziato a sognare. Tuttavia, è importante distinguere tra desideri e realtà. In questo senso, è intervenuto il noto esperto di mercato Fabrizio, che ha fatto chiarezza con le sue parole:“Ritorno di Dybala alla Juve? Ne hanno parlato in tanti, soprattutto tra i tifosi in queste ore. Possiamo capire e rispettare le informazioni di tutti, quello che risulta a noi è che ad oggi Dybala non ha ricevuto nulla a livello di chiamate, proposte, tentativi, suggestioni, nulla. A oggi zero, poi se dovesse cambiare la situazione saremo pronti a dirlo. A oggi vi garantisco che non c’è nulla in corso tra Dybala e la Juventus.”Parole chiare, che raffreddano momentaneamente gli entusiasmi, ma che non chiudono del tutto la porta. Nel calciomercato, si sa, tutto può cambiare in pochi giorni, e l’eventuale partenza di altri attaccanti dalla rosa bianconera potrebbe riaprire scenari inaspettati.Per ora, Dybala resta alla Roma, ma il legame con la Juventus non si è mai veramente spezzato. I prossimi giorni diranno se resterà solo un sogno o potrà diventare una sorprendente realtà.