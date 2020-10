Dopo diversi mesi, ieri Paulo Dybala è tornato nella formazione titolare della Juventus. Dimenticati gli infortuni, l'attaccante argentino ha disputato 90 minuti di sostanza e qualità, nonostante qualche ruggine e alcuni errori tecnici che non ci si aspetterebbe da un calciatore della sua caratura. La prestazione della Joya ha convinto lo stesso Andrea Pirlo che - a suo dire - è andato oltre ogni aspettativa dimostrando continuità lungo tutto l'arco del match contro il Verona.



Non c'è tempo, però, per guardarsi indietro. La Juventus è già mentalmente proiettata alla sfida di mercoledì sera contro il Barcellona in Champions League. A confermarlo è Dybala, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: 'Ci abbiamo provato fino alla fine ma adesso tocca riprendersi e pensare alla prossima partita'. Il talento argentino dovrebbe scendere in campo dal primo minuto anche nel big match di Champions: alla sua qualità e al feeling con Morata il compito di far dimenticare l'eventuale assenza del Re del torneo: Cristiano Ronaldo.