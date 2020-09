1









Paulo Dybala potrebbe saltare anche la seconda giornata di Serie A. L'argentino non è ancora rientrato a lavorare col resto del gruppo e salterà certamente la prima partita di campionato contro la Sampdoria. Secondo quanto riporta Sky Sport, anche la seconda partita in casa della Roma è in forte dubbio. Paulo potrebbe saltare anche quella partita e rientrare dalla terza col Napoli.