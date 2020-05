5









Paulo Dybala si è oggi sottoposto ad un controllo medico completo, preludio del rientro in campo per gli allenamenti. L’argentino è entrato al J Medical alle ore 16, per uscire dopo ben due ore, alle 18. Una sequela di esami ben più lunghi del normale (la media per gli altri calciatori è stata di circa 20 minuti). Una cautela necessaria, in quanto la Joya solo pochi giorni fa è del tutto guarito dal coronavirus, con gli esami che hanno dato esito negativo. Visite mediche terminate: ora Dybala è pronto a tornare in campo per gli allenamenti.