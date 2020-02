Paulo Dybala cambia casa. Non a Torino ma in campo. Come riporta La Gazzetta dello Sport Maurizio Sarri sta pensando di cambiare definitivamente ruolo all'attaccante argentino del quale non può più fare a meno. L'unica casella in cui può incastrarsi La Joya nel 4-3-3 è quella di falso nueve. "Una sorta di centravanti “agile”, dinamico, estroso - scrive La Gazzetta -. Perché alla Juve questo è il tempo delle scelte definitive, la stagione sta entrando nella fase calda e rinunciare al potenziale di Dybala sarebbe sbagliato. Già domenica scorsa contro il Brescia, con Cristiano Ronaldo assente, Paulo ha avuto molta più libertà di movimento: è partito a sinistra nel tridente, ma spesso svariava su tutto il fronte d’attacco".