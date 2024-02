Juventus, Fabio Miretti non si é allenato

Laé scesa in campo questa mattina per preparare l'incontro di lunedì sera contro l'Udinese. Partita chiave per lasciarsi alle spalle la sconfitta di Milano contro l'Inter. Difficile, ma non impossibile, che Dusanpossa essere a disposizione di Massimiliano Allegri. L'attaccante serbo si è allenato a parte rispetto al resto del gruppo e continua il suo percorso di recupero dopo il sovraccarico muscolare all'adduttore destro. A pochi giorni dal match dello Stadium, le sue condizioni continueranno ad essere monitorate giorno dopo giorno.All'allenamento odierno non si é aggregato Fabio. Per il centrocampista classe 2003 un attacco influenzale che non gli ha permesso di allenarsi.