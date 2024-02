La notizia è di oggi: Dusannon ha smaltito il sovraccarico muscolare rimediato in seguito alla gara di San Siro contro l'Inter e anche oggi si è allenato a parte rispetto al gruppo squadra. Non recupererà per la gara di lunedì sera all'Allianz Stadium contro l'Udinese. Massimiliano Allegri sta già pensando a come sostituire il centravanti serbo. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com sarà la volta di Arek, dopo la squalifica che l'aveva costretto a saltare la gara di Milano contro i nerazzurri è tornato e scalpita per un posto da titolare.