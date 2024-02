. Il centravanti bianconero ieri ha osservato la Juventus cadere in casa contro l'Udinese dalla tribuna dell'Allianz Stadium, con il volto cupo e tanto rammarico per ciò che quei 90' stavano raccontando e hanno regalato al fischio finale. Oggi l'MVP del mese di gennaio, 6 gol nel 2024, si è allenato parzialmente con la squadra. Un gruppo diviso a metà: chi ha giocato ha fatto scarico, gli altri, invece, intenso allenamento in campo. Tra questi proprio Vlahovic, almeno per una parte, ma il suo rientro è previsto a pieno ritmo già per la giornata di domani. Un percorso necessario per recuperare a pieno dalle noie muscolari ed esserci contro l'Hellas Verona, una gara, quella di domenica, che la Juventus non può e non deve assolutamente fallire. E per farcela potrà aggrapparsi al suo numero 9.