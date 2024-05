Vlahovic Juve, il messaggio social

La stagione è terminata e i calciatori della Juventus stanno condividendo numerosi messaggi sui social media. Questi messaggi servono per riflettere sulla stagione appena conclusa, fare un bilancio delle loro prestazioni e guardare al futuro con nuove ambizioni e determinazione. Anche Dusan Vlahovic , attaccante della squadra, ha seguito questa tendenza. Attraverso i suoi canali social, ha voluto esprimere i suoi pensieri e sentimenti riguardo alla stagione appena conclusa. Questo momento di riflessione è fondamentale per lui e per tutta la squadra, in vista dei prossimi obiettivi e delle sfide future che li attendono."Con il cuore pieno di emozione voglio ringraziare tutti per la stagione appena conclusa.Grazie alla società per avermi dato l'opportunità di indossare questa maglia e scendere in campo con grande orgoglio.Ai nostri incredibili tifosi, siete stati il nostro dodicesimo uomo in campo, sostenendoci sempre, sia nei momenti difficili che in quelli di gioia.Un grazie speciale ai miei compagni di squadra. Insieme abbiamo lottato, sofferto e festeggiato, raggiungendo questi traguardi. Alzare la Coppa Italia è stato un momento magico che mi porterò sempre nel cuore. La prossima stagione avremo la Champions League e non vedo l'ora di dare il mio contributo.Siamo una squadra, una famiglia e insieme vogliamo dimostrare cosa significa essere la Juventus. #finoallafine".