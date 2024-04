JUVENTUS, CONTRO LA LAZIO TOCCA A VLAHOVIC

Quanto è mancato Dusannella gara di sabato sera dello stadio Olimpico contro la Lazio? Tanto. Dusan è cresciuto, si è lasciato alle spalle il nervosismo (e forse qualche dolorino legato alla pubalgia che lo tormentava) ed è diventato un punto fermo.In questa stagione infatti Madama più che mai si è affidata al bomber serbo che l'ha tenuta a galla e riportata in salvo in più occasioni.Il centravanti serbo nell'ultima (tragica) gara della Juventus era rimasto a Torino, complice il cartellino rosso rimediato allo Stadium contro il Genoa prima della pausa nazionali. Ora però la Juventus ha un obiettivo chiaro, essendo ormai sfumate tutte le speranze legate allo Scudetto: si chiamaIl primo passo verso l'obiettivo è la Lazio di Igor Tudor, che sarà ospite allo Stadium nella serata di martedì per la semifinale di andata.