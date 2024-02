Per i suoi 6 gol segnati a gennaio, Dusan Vlahović è stato protagonista della Serie A e @EASPORTSFC MVP bianconero del mese! pic.twitter.com/HMpaKfgheX — JuventusFC (@juventusfc) February 12, 2024

In questi istanti sta andando in scena la sfida di campionato tra la Juve e l'Udinese, con i bianconeri che hanno l'imperativo di vincere per tentare di non incrementare ulteriormente il distacco dall'Inter capolista. Prima del fischio di inizio però, c'è stato tempo per la gloria personale di Dusan Vlahovic, che è stato eletto come l'MVP del mese da EASports FIFA 24. L'attaccante serbo è stato celebrato sui social dalla Vecchia Signora, che ha pubblicato il seguente post.'Per i suoi 6 gol segnati a gennaio, Dusan Vlahović è stato protagonista della Serie A e@EASPORTSFCMVP bianconero del mese!'.