Dusan, attaccante della Juventus, è stato nominato Mvp del mese di gennaio della Serie A. Il talentuoso bomber si è guadagnato questo prestigioso riconoscimento grazie alle sue eccezionali performance sul campo, segnando sei gol e fornendo un assist in quattro partite di campionato. La sua capacità di segnare in modo consistente e influenzare positivamente il gioco della squadra lo ha reso un elemento fondamentale per il successo della Juventus durante quel periodo. Un traguardo che sottolinea la sua importanza e il suo talento nel panorama calcistico italiano.