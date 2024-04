Vlahovic, l’equilibrio non è di casa

Vlahovic, il primato in due classifiche

Vlahovic, i numeri stagionali

Partite: 30

Minuti: 2.062’

Gol: 16

Assist: 3

Un gol ogni: 129 minuti

La continua a mostrare due volti, invece Dusandi faccia ne ha solo una: quella incapace di nascondere ogni emozione che prova quando si trova nel terreno di gioco. Quella che può esprimere gioia, solidarietà, carica, delusione, frustrazione: il tutto nel giro di pochi minuti.Eppure, Dusanè incastrato ine che, al momento, gli impedisce di annusare la stessa aria rarefatta che lassù assaporano i grandi attaccanti già affermati alla ErlingPochi dubbi, all'ingresso di un Luna Park Dusan Vlahovic si fionderebbe diretto verso le montagne russe che sembrano essere il suo habitat naturale. È capace – ha imparato negli ultimi tempi -, a dialogare con i compagni: non solo con palla al piede, ma soprattutto a voce con i gesti. Ha imparato a caricare, a rincuorare dopo gli errori, a dare indicazioni.Non ha imparato, invece, a non lasciarsi andare alla frustrazione e alla rabbia – quella cieca, che annebbia la mente -, quando è lui a sbagliare, a mancare occasioni d'oro come quelle del Derby della Mole . E così la sua patita può cambiare da un momento all'altro: al bando l'equilibrio, cinture allacciate e via sull'ottovolante.La dualità disi vede anche nei numeri stagionali. È, ampiamente, il primo marcatore stagionale della squadra bianconera: 16 reti, il doppio di Chiesa al secondo posto; poi ci sonocon 6,con 4.Ma Dusan, stando ai numeri di Sofascore, ha mancato 18 grandi occasioni in questa stagione; secondo Kickest, che ha messo questi numeri in comparazione, è il giocatore con il maggior numero di grandi chance mancate in Serie A: dietro di lui ci sonocon 13 econ 11.Come si traduce tutto ciò? Sempre nella dualità:è un grande attaccante e i suoi gol sono stati fondamentali per permettere alla Juventus di lottare per gli obiettivi stagionali. Ma qualcosa ancora manca e, in termini di freddezza e media realizzativa, certo non siamo ai livelli – per dirne uno a caso -, di un David Trezeguet. Cosa manca? Scende dalle montagne russe per concedersi un viaggio più tranquillo e lineare, all'insegna dell'equilibrio.