Juventus, le novità dopo l'allenamento congiunto con il Chisola

Non è ancora certa la presenza di Dusanper il match di lunedì sera tra. L'attaccante serbo, infatti, ha svolto lavoro differenziato anche nella mattinata odierna, sempre per via del problema muscolare (un sovraccarico all'adduttore destro) accusato durante il Derby d'Italia di domenica contro l'Inter. Nella giornata di domani dovrebbe poi aggregarsi nuovamente alla squadra, almeno in parte.Quest'oggi, nello specifico, la Juventus ha svolto un allenamento congiunto con il, formazione che disputa il campionato di Serie D. E per la prima volta tra i bianconeri si è visto anche Tiago, difensore ingaggiato nel corso del mercato di gennaio che sta lavorando per trovare la migliore condizione dopo il grave infortunio patito circa un anno fa al Lille.