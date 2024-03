Daniele, commentatore per Rai Sport, dagli studi della Domenica Sportiva parla del momento di crisi della Juventus: "Tornando su quello che diceva Szczesny, a me sembra strano che ci sia poca assunzione di responsabilità. Non vuol dire che è carente l’impegno, l'attenzione, che non lo metto in discussione, zero assolutamente. Anzi, è stato l’impegno che anche quando non giocavi bene facevi gol.""C’è poca invece assunzione di responsabilità da parte dell’allenatore e della società - aggiunge Adani -. Devono fare presa di coscienza su un percorso che è negativo, non sufficiente. La Juventus non gioca le coppe europee, doveva essere più competitiva. C’è da fare molto per cambiare e invertire una rotta non consona alla storia, ai tifosi e alla storia dello stesso Allegri".