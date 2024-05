È probabile che per giocatori comenon si possano ottenere cifre significative in caso di cessione. Tuttavia, lapotrebbe valutare le opzioni per trovare soluzioni adeguate per il futuro di giocatori come Facundo Gonzalez, prestato alla Sampdoria, e Tommaso Barbieri, attualmente al Pisa. La decisione su di essi potrebbe essere presa in un secondo momento, dopo un'attenta valutazione delle opzioni disponibili.Per giocatori come Facundo Gonzalez, che è stato acquistato la scorsa estate e prestato alla Sampdoria, e Tommaso Barbieri, attualmente al Pisa, la Juventus potrebbe prendere decisioni più avanti, probabilmente dopo un'analisi più approfondita della loro situazione e delle opportunità di mercato disponibili.