Dal sito Juventus.com:

Sono aperte le votazioni per il premio THE BEST FIFA 2020, che continueranno sul sito ufficiale della Fifa fino al 9 dicembre.



La Juventus è ancora una volta presente nelle nomination, in due categorie: Cristiano Ronaldo come Best Player e Rita Guarino come miglior allenatore nel calcio femminile.



Come sempre, la vittoria dei premi THE BEST FIFA arriva tramite una combinazione di voti degli utenti e voti di capitani e allenatori delle squadre di tutto il mondo.



Data la situazione attuale nel mondo, la cerimonia di premiazione, in programma il 17 dicembre, avverrà virtualmente e online.