Juventus, due giocatori (più uno) per ruolo: Thiago Motta adesso ha la rosa completa

Due giocatori per ruolo: la rosa della Juventus è completa

Laha chiuso il mercato con quattro nuovi giocatori e tre cessioni, di cui due però come Danilo e soprattutto Arthur che ormai non rientravano più nel progetto mentre i nuovi arrivati, chi più, come, chi con un po' più di pazienza, come, daranno una mano già nell'immediato alla squadra. Tante opzioni quindi da qui in avanti per Thiago Motta , che dopo mesi di emergenze varie tra attacco e difesa ha finalmente una rosa completa, pronta per poter affrontare tutte le competizioni.

Difensori centrali: Gatti, Kalulu, Renato Veiga, Kelly

Terzino destro: Savona, Alberto Costa

Terzino sinistro: Cambiaso (Renato Veiga, McKennie o Kelly alternative)

Centrocampisti: Thuram, Locatelli, Douglas Luiz, McKennie, Koopmeiners, Adzic

Esterni offensivi: Yildiz, Nico Gonzalez, Conceicao, Weah, Mbangula

Attaccanti: Kolo Muani, Vlahovic, Milik

Motta si è trovato spesso a dover inventare delle soluzioni; lo ha fatto ad esempio in difesa, sia nei centrali che nei terzini, ma anche in attacco, quando sono mancati nello stesso momentoAdesso, a meno di clamorosi scenari e infortuni a catena in uno stesso reparto, il tecnico non avrà più bisogno di sperimentare. Motta dopo il mercato di gennaio ha a disposizione 21 giocatori di movimento per 10 ruoli. Due quindi per ruolo (più uno). Inoltre, diversi giocatori possono anche coprire più posizioni, aumentando ulteriormente le opzioni.