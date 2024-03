Il calciomercato si avvicina ed è caccia ai prossimi colpi multimilionari. Quali saranno i prossimi colpi? Per farsi un'idea si iniziano a scandagliare le valutazioni dei vari campioni in giro per il mondo, che hanno gli occhi di Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Premier League e Serie A addosso. Calciomercato.com, riprende lo studio del CIES e stila un elenco ricco di giocatori destinati ad animare il mercato la prossima estate, compresi due talenti accostati alla Juventus. Di chi si tratta? E quanto costano? Eccoli: