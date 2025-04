Getty Images

Juventus, due club su Cambiaso: lo scenario

2 ore fa



La Juventus dovrà prendere una decisione sul futuro di Andrea Cambiaso nel corso del mercato estivo dopo la mancata partenza nel mercato di gennaio. Il terzino classe 2000 dopo l'infortunio alla caviglia che lo ha tormentato negli ultimi mesi si sta apprestando al ritorno in campo e potrebbe farlo da titolare già nella sfida contro il Lecce. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport su Cambiaso però in estate potrebbe provare l'affondo decisivo il Manchester City che già si era fatto sotto a gennaio, attenzione però anche al Liverpool che potrebbe volere il giocatore se non trovasse l'accordo per il rinnovo di Alexander Arnold.