Juventus, due big in uscita in attacco: Kean e Milik verso l'addio

Per comprare bisogna anche... vendere. E la Juventus programma il futuro proprio con questi basi. Per affrontare la stagione 2024/25 servono rinforzi, sì, ma anche una continua ricerca di stabilità economica: in sostanza, rinfoltire la rosa, accrescendo quantità e qualità, contando però di rientrare delle spese e soprattutto di cedere quei giocatori considerati ormai più distanti dal progetto tecnico sportivo.Così, spiega Gazzetta, nei piani del club a fare spazio ai nuovi nomi saranno, alternative che non hanno reso come ci aspettava. Milik è stato riscattato dal Marsiglia in estate su precisa richiesta di Allegri, che lo ha sempre considerato affidabile e utile. Ma 7 gol in campionato della scorsa Serie A si è passati ai 3 di quest'anno (con 4 in Coppa Italia, di cui uno fondamentale per andare in finale), e la sensazione è che non possa bastare per dirsi ancora sì e a lungo. Kean invece è a quota zero gol nel 2023-24. Una stagione stregata per infortuni, Var, occasioni mancate e anche per un addio a gennaio che è stato veramente vicino, salvo poi vedere saltato l'affare con l'Atletico per via delle sue condizioni fisiche. La sua annata è stata deludente e con il contratto in scadenza nel 2025, non si è mai parlato di rinnovo. Perciò quest'estate finirà sul mercato. E non sarà il solo.