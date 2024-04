McKennie farà nuovamente il suo ingresso tra i titolari, dopo aver superato il jet lag derivante dal trionfo nella Nations League con gli Stati Uniti. Sabato sera è stato tenuto in panchina per un'intera frazione dall'allenatore Allegri, probabilmente per permettergli di recuperare energie.

Contemporaneamente, si prepara anche Iling-Junior, il cui utilizzo da parte del tecnico è stato analogo a quello di McKennie: posizionato a sinistra. Tuttavia, molto dipenderà dal recupero di Kostic. Il difensore serbo non ha potuto partecipare alla trasferta romana a causa di un'influenza, ma dovrebbe essere disponibile per la partita di martedì sera.