2









Mattia De Sciglio è uno dei calciatori che può lasciare la Juventus negli ultimi giorni di mercato. Il terzino ex Milan è stato ad un passo dalla Roma e secondo Tuttosport nelle ultime ore ci sono stati contatti tra la Juve e il Siviglia. In caso di cessione la Juve si è già tutelata. I nomi caldi sono quelli di Emerson Palmieri e soprattutto Marcos Alonso, in rotta col tecnico del Chelsea Franck Lampard. I due piacciono anche all'Inter e da tempo sono accostati ai bianconeri.