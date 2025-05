Juventus, 'dubbi sul lavoro di Tudor': il futuro è legato a Conte?

Getty Images

Tudor o Conte, chi allenerà la Juventus?

LaDi domande non mancano attorno alla Juventus e solo nelle prossime settimane si avranno delle risposte. Finora i risultati non sono stati insoddisfacenti e segnali di miglioramento si sono registrati, soprattutto nell'atteggiamento della squadra, ora un po' più grintosa e determinata, scrive Tuttosport, che aggiunge però come il pareggio di Bologna e la sconfitta di Parma hanno fatto sorgere dei piccoli dubbi sul lavoro del croato.

Se la Juventus entrasse nelle prime quattro, Tudor avrebbe molte chances di essere confermato, riferisce il quotidiano. Soprattutto, si legge, se non riuscisse a liberarsiL'attuale allenatore del Napoli è un obiettivo che interessa a una parte della Juventus, ma potrebbero esserci delle difficoltà a liberarlo da De Laurentiis. A quel punto, se nel frattempo è arrivato quarto, Tudor potrebbe giocarsi bene le sue possibilità.