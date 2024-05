DaLa stagione sportiva 2023/2024 si è conclusa a fine aprile, con la fase finale della eSerie A, ma non per il nostro team eSports che è ancora impegnato in una competizione europea, vale a dire la eChampions League.Andiamo con ordine: lo scorso 19 aprile 2024 "DaniPitbull" ha concluso il suo percorso nella eSerie A raggiungendo la Final Four e garantendosi, così, la qualificazione alla eChampions League.Il nostro focus odierno è proprio su quest'ultima competizione: nel week-end dell’11 maggio il nostro player si è qualificato per i play-off classificandosi al terzo posto nel suo girone – su cinque squadre partecipanti –. La settimana successiva, il 18 maggio, ha disputato i sedicesimi e poi gli ottavi di finale – entrambe gare uniche da dentro o fuori – dove "DaniPitbull" prima ha regolato con il punteggio di 6-4 Julien “Fouma” Perbal del Lorient, ribaltando lo 0-3 del primo quarto d'ora di gioco, e poi agli ottavi di finale ha superato 4-3 Ilias “NKantee” Rhazzaz del PSG, con un calcio di rigore trasformato all’ultimo respiro, regalando così al team Juventus DSYRE per la prima volta in assoluto la qualificazione alla Final Eight della eChampions League.Ai quarti di finale il nostro "DaniPitbull" sfiderà il gamer del Manchester City “Bonanno”. In caso di successo, subito dopo si disputeranno le semifinali e l'eventuale finale.