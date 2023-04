Dal sito ufficialeQuello attuale è un periodo estremamente intenso per la Juventus, impegnata su tre fronti in un aprile ricchissimo di affascinanti impegni, e anche per Juventus DSYRE, il team esports bianconero, queste giornate sono dense di appuntamenti e giornate da ricordare.Il team si è qualificato alle Final Eight della eSerieA, ha dato vita a uno splendido showmatch all'Allianz Stadium prima di Juve-Verona e si proietta anche alle sfide europee.Juventus DSYRE si è qualificata alle Final Eight, in programma il 18 e 19 Aprile 2023 dopo la vittoria ai playoff contro la Fiorentina per 6 a 2. I due match sono stati giocati da DaniPitbull che ha trionfato 2-1 all'andata e 4-1 al ritorno.La prima sfida nelle Final Eight per Juventus DSYRE sarà contro l’AC Monza Team eSports.I club che parteciperanno alle finali:US Lecce eSportsHellas Verona FC eSportsSampdoria eSportsUS Salernitana 1919 eSportsSpezia eSportsBologna FC 1909 eSPortsAC Monza Team eSportsJuventus DSYRELO SHOWMATCH ALL'ALLIANZ STADIUMPoco prima dell’incontro di Serie A di sabato 1° Aprile 2023 tra Juventus ed Hellas Verona, vinto poi 1-0 dai bianconeri con la rete di Moise Kean, si è disputato nello Skybox EA Sports uno Showmatch tra i gamer dei due club: DaniPitbull per la Juventus DSYRE e HV_Karimisbak per l’Hellas Verona FC eSports.Una sfida avvincente che ha visto affrontarsi due dei più forti player di FIFA del panorama italiano ed europeo e che ha visto la Juventus trionfare in tutte e 3 le partite disputate.Nei primi due match, in campo Juventus ed Hellas Verona con il risultato totale di 6-4 (doppio successo 3-2), poi ,nell’ultimo incontro, i due gamer hanno utilizzato le squadre femminili. DaniPitbull ha guidato le Juventus Women, HV_Karimisbak il Chelsea Women: 3-3 il risultato, con il successo bianconero arrivato dopo i calci di rigore.DaniPitbull al termine degli incontri, trasmessi live sul canale Twitch Juventus, ha dichiarato: «È stata la prima volta che ho giocato con le Women ed è stata una fantastica esperienza. Bellissimo Showmatch con un campione come Karim!».ECHAMPIONS LEAGUEJuventus DSYRE guarda anche all'Europa. Il team è atteso il 22 e 23 aprile 2023, a Londra, dalle sfide di eChampions League.DaniPitbull, qualificatosi tra i migliori 32 d’Europa, sfiderà il player Nicolas99FC: l’obiettivo è arrivare tra i primi 8 e raggiungere le fasi finali in programma ad Istanbul l’8 giugno .