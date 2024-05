DaNonostante il cammino di "DaniPitbull" si sia concluso dopo un combattutissimo quarto di finale di eChampions League contro "Bonanno", il player del Manchester City, la stagione sportiva non è ancora finita.Il prossimo appuntamento per il nostro Danilo Pinto sarà al "Dreamhack" di Dallas, in Texas, dal 31 maggio al 2 giugno per il qualifier americano in vista della Esports World Cup che si terrà a Riyadh ad agosto.Tornando al match di eChampions League, la gara, secca, ha visto trionfare 5-3 il proplayer argentino al termine di un testa a testa davvero equilibrato: il nostro Danilo, pur dovendo sempre inseguire l'avversario, è stato in scia, di fatto, fino all'ottantesimo minuto quando, sul momentaneo punteggio di 3-3, ha incassato due reti nel giro di pochi minuti dovendo salutare il sogno di proseguire un cammino che era già da considerarsi storico dopo l'approdo alla Final Eight di Londra.Resta positiva la stagione di "DaniPitbull" fino a questo momento, con un altro titolo in bacheca – la Italian eSuperCup –, con il raggiungimento della Final Four in eSerie A e con la qualificazione alla Final Eight di eChampions League per la prima volta in assoluto per il team Juventus DSYRE, dopo aver superato prima "Fouma" del Lorient ai sedicesimi di finale e poi il PSG di "Nkantee" agli ottavi di finale.