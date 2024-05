Il ds del Frosinone, Guido, è intervenuto ai microfoni di TvPlay parlando anche di talenti e di mercato, con profili interessanti in chiave Juventus: “? Sta facendo un ottimo lavoro, lo conoscevamo da tempo ed erano 2-3 anni che volevo prenderlo. Quest’estate abbiamo avuto la fortuna di portarlo a Frosinone e non mi aspettavo questa crescita esponenziale, posso dire che alcuni grandi club lo stanno osservando con attenzione”.“Soulé e Barrenechea pronti per essere protagonisti nella Juve? Per me possono stare nella rosa dei bianconeri senza dubbio, entrambi hanno tantissima qualità. Personalmente sono innamorato di Barrenechea, mi ricorda Rijkaard ai tempi del Milan. Il loro futuro? Non sta a me dirlo, la Juve gestirà al meglio la loro situazione”.