Repubblica - Tudor sente il bisogno di un ds e un dt: la Juventus gli ha fatto una promessa

Getty Images

Juventus ancora senza ds e dt

Il mercato sta entrando sempre più nel vivo in casa Juventus , dove l'acquisto a parametro zero di Jonathan David ha inaugurato una serie di colpi estivi che, per forza di cose, dovrà allungarsi sempre di più con il passare delle settimane, vista l'esigenza emersa anche al Mondiale per Club di rinforzare la squadra in pressoché ogni reparto. Il lavoro da fare, dunque, non manca, ma proprio per questo la domanda sorge spontanea: chi è, in fin dei conti, il vero artefice delle trattative alla Continassa?Dall'addio di, sollevato dall'incarico a fine campionato, tutto è passato nelle mani del dg(affiancato da), che nel presentarsi a Torino ha però assicurato subito l'intenzione di assumere anche un direttore sportivo e quello che lui stesso aveva definito direttore tecnico, ovvero un elemento di collegamento tra la dirigenza e. Al momento però, nonostante i vari nomi emersi nelle ultime settimane, nessuno dei due tasselli è stato "coperto". Peccato che nel frattempo sia già partito il conto alla rovescia per la nuova stagione , con la ripresa degli allenamenti fissata per il 24 luglio - a un mese esatto dall'esordio in Serie A contro il Parma - a cui seguirà una settimana di ritiro in Germania, più precisamente nella sede del campus Adidas a Herzogenaurach, dove il lavoro si concluderà il 10 agosto con un'amichevole contro il Borussia Dortmund.

Quando arriveranno

E Tudor nell'attesa, secondo quanto riportato da La Repubblica, si aspetta "un irrobustimento della struttura tecnico-dirigenziale", sentendo il bisogno proprio di quella figura di collegamento con la dirigenza di cui si parlava. Stando al quotidiano, gli è stato garantito che avrà tutto ciò in tempo per la ripresa dei lavori. Intanto il tecnico croato ha soppesato le certezze che si sono consolidate con la competizione negli Stati Uniti e i dubbi che sono riaffiorati, due facce della stessa medaglia da cui hanno preso le mosse le strategie di mercato del club. Che per iniziare, come detto, hanno portato all'acquisto di David, nonché a valutare altri possibili nomi. Con un occhio sempre rivolto al fronte opposto, quello delle uscite, fondamentale per impostare il resto del lavoro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui