Allegri-Juve: il comunicato dei Drughi

Anche i, gruppo organizzato del tifo bianconero, prendono posizione su Massimilianoe sul futuro della panchina della. Di recente erano stati soprattutto ia farsi sentire sul tema, con alcuni striscioni esposti in Curva per manifestare il massimo sostegno al tecnico livornese."Finché mister Allegri siederà sulla panchina della Juve noi non lo contesteremo… perché per noi la Juve è quello che conta!", si legge in un comunicato diffuso tramite i social. "Altresì sottolineiamo che laddove vi fosse un cambio di guida tecnica per la prossima stagione non partiremo prevenuti nei riguardi di nessuno, purchè vi sia condivisione sull'unico obiettivo comune: tornare a vincere! Tutti a Roma e Bologna dove dovremo dare tutto per portare i ragazzi alla conquista degli obiettivi minimi prefissati! Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.