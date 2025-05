Juventus, dove trovare i biglietti per il Mondiale per Club: tutto quello che c'è da sapere

Dal sito ufficiale Juventus:novità in questo finale di stagione diverso rispetto agli anni scorsi: i bianconeri infatti, terminato il campionato, inizieranno a pensare e a preparare la lunga trasferta negli Stati Uniti per il Mondiale per Club - il FIFA CWC che, nel nuovo format, metterà di fronte tra loro le migliori squadre del globo, in un torneo tutto da vivere che inizierà il 14 giugno.Quello che già sappiamo è la collocazione geografica dei primi tre match che verranno disputati: Philadelphia, Washington e Orlando, in stadi pronti ad accogliere la passione dei tifosi bianconeri.

Qui trovate tutti i dettagli per acquistare i biglietti:Pronti per questa nuova sfida?