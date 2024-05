Fabioè pronto a lasciare la. Il centrocampista classe 2003 ora fatica a trovare spazio, nonostante Massimiliano Allegri sia stato il primo a credere in lui, e per questo cerca una soluzione che possa garantirgli continuità.Un'esperienza in prestito, sulla scia di quanto il suo idolo Claudio Marchisio ha fatto agli inizi della carriera accettando l'anno di prestito all'Empoli, per tornare poi pronto a prendersi la maglia bianconera da protagonista.C'E' IL MONZA - Le pretendenti non mancano, come evidenzia Tuttosport il Monza lo corteggia senza successo da almeno due sessioni di mercato e, si legge, è pronto a tentare il terzo assalto. Adriano Galliani ha già chiesto informazioni sul centrocampista nella cena avuta a Milano con Cristiano Giuntoli, un vertice nel quale si è parlato anche del possibile passaggio in bianconero di Michele Di Gregorio: in questi discorsi, il nome di Miretti è emerso come possibile contropartita in prestito.ALTRE DUE PRETENDENTI - Non solo il Monza però, perché sulle tracce di Miretti ci sono altri club. Il Genoa, che aveva già incassato un no lo scorso luglio, e il Parma, che cerca colpi da neopromosso in Serie A.