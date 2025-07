Juventus, dove può andare Douglas Luiz e chi lo sostituisce

AFP via Getty Images

Dopo una stagione deludente in bianconero, Douglas Luiz è sempre più lontano dalla Juventus. Arrivato con grandi aspettative, il centrocampista brasiliano ha trovato poco spazio e non è mai riuscito a imporsi come titolare. A gennaio aveva rifiutato tutte le destinazioni che non fossero top club europei, ma ora la situazione è cambiata: Luiz è disposto ad ascoltare anche offerte da club di seconda fascia.La Juventus, che continua a muoversi sul mercato per rinforzare la mediana, non sembra intenzionata a puntare ancora sul giocatore, nonostante ne riconosca le qualità. L’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto è concreta, soprattutto per facilitare l’uscita del brasiliano e alleggerire il monte ingaggi.

Su di lui c’è ancora attenzione in Premier League: Liverpool e Manchester United hanno manifestato un interesse iniziale, ma non sono ancora arrivate offerte formali. L’Aston Villa, club da cui è arrivato, potrebbe tornare alla carica, ma anche qui i segnali restano deboli.Nel frattempo, la Juve si guarda intorno: piacciono Morten Hjulmand e Florentino Luis, già sondati nei mesi scorsi. L’addio di Douglas Luiz sembra solo questione di tempo: ora serve trovare la formula giusta. Lo riporta il Corriere dello Sport.